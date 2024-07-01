Galatasaray, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24. şampiyonluk kutlaması için unutulmaz bir gece yaşadı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gece boyunca eğlencenin ve şampiyonluğun keyfini çıkarırken, Michy Batshuayi transferiyle ilgili merak edilenleri şöyle açıkladı: "Yarın sabahı bekleyin, onunla ilgili detayları vereceğiz."

Bodrum'da düzenlenen kutlamaya, Başkan Özbek'in yanı sıra Teknik Direktör Okan Buruk ve eski oyuncu Ümit Karan da katıldı. Gecede, Galatasaray'ın 24. şampiyonluk kupası da gururla sergilendi. Şarkıcılar Çelik ve Zara ise sahne performanslarıyla geceye renk kattı.

25. şampiyonluk hedefini dile getirdi

Özbek, coşkulu kutlamada yaptığı konuşmada, "Gelecek sene 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı kutlamak istiyoruz. Transfer çalışmalarımız hızla devam ediyor ve yakında yeni gelişmeleri duyuracağız" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Avrupa'da başarı için mücadele ettiklerini belirterek, "Milli takım için birlik olmalıyız. Futbolcularımızın milli formayla ne kadar gururlandığını görmek güzel" diye konuştu.