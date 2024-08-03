Süper Lig'in geçtiğimiz sezon şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa için karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak ve karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

VAR ve AVAR Hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa mücadelesinde görev alacak Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Yardımcı Video Yardımcı Hakemleri (AVAR) duyurdu. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yapacak. AVAR hakemleri ise Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak olacak.