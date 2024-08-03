Galatasaray ve Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Süper Kupa mücadelesi için sahaya çıkacak. Maç saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray ve Beşiktaş, 356. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın 127, Beşiktaş'ın 114 galibiyeti bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, geçen sezonu şampiyon tamamlayarak Süper Kupa'da Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Galatasaray, Avusturya kampında 5 maç yaptı: 2 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş ise hazırlık maçlarında toplamda 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Muhtemel Kadrolar

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Süper Kupa'da 9. karşılaşma

Galatasaray ve Beşiktaş, Süper Kupa’da 9. kez karşılaşacak. Galatasaray’ın 4, Beşiktaş’ın ise 2 şampiyonluğu bulunuyor. İki takım arasındaki rekabet 1924 yılında başladı ve bugüne kadar 355 maçta Galatasaray 127, Beşiktaş 114 galibiyet elde etti.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kupayı müzesine götürerek başarılarına bir yenisini eklemek istiyor. Beşiktaş ise yeni sezonun ilk resmi maçında galibiyetle başlayarak taraftarını sevindirmeyi hedefliyor.

Tarih: 3 Ağustos Cumartesi

Saat: 20.45

Stad: Atatürk Olimpiyat Stadı

Yayın: ATV

Hakem: Atilla Karaoğlan