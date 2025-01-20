Galatasaray, Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Dinamo Kiev ile Rams Park'ta karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, 3 puan hedefliyor, Dinamo Kiev ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Galatasaray'ın durumu ve hedefi

Galatasaray, 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 12 puanla 6. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev'i yenerek grup aşamasındaki şansını sürdürmek istiyor. Ancak, bu maçta Gabriel Sara ve Mauro Icardi'nin sakatlıkları nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca, statü gereği Eyüp Aydın ve Roland Sallai de kadroda yer almayacak.

Dinamo Kiev'in durumu ve mücadelesi

Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçın tamamını kaybederek son sırada yer alıyor. 0 puanla grupta en alt sırada bulunan Ukrayna ekibi, deplasmanda galibiyet alarak Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını kazanmaya çalışacak.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih ve Saat: 21 Ocak 2025, Salı, 18.30

Kanal: TRT 1

Stadyum: Rams Park

Hakem: K. Tohver

Yan Hakemler: S. Koiv, S. Saga