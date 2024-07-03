Galatasaray, başarılı oyuncusu Dries Mertens ile sözleşme yeniledi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens’in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

Takımda kalma kararı taraftarı sevindirdi

Mertens’in takımda kalması, Galatasaray taraftarını mutlu etti. Tecrübeli oyuncunun performansı ve liderlik özellikleri, sarı-kırmızılıların gelecek sezonki hedefleri için büyük önem taşıyor.