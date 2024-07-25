Galatasaray, Kopenhag'dan genç yetenek Elias Jelert'in transferiyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, oyuncunun transfer bedelinin 9 milyon Euro olduğu ve bu miktarın 3 sezona yayılacağı belirtildi. Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzalanırken, futbolcunun yeni sezondan itibaren alacağı maaşlar da açıklandı.

Transfer detayları

Galatasaray, Elias Jelert’in transferi için Kopenhag ile anlaşmaya vardı. Transfer bedeli olarak, futbolcunun eski kulübüne toplamda 9 milyon Euro ödenecek. Bu bedel, 3 yıl boyunca 6 eşit taksitte ödenecek.

Elias Jelert ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 yıllık sözleşme imzalandı. Yeni sözleşmeye göre, futbolcunun alacağı maaşlar şu şekilde belirlenmiş:

2024-2025 Sezonu: Net 900.000 Euro

2025-2026 Sezonu: Net 1.000.000 Euro

2026-2027 Sezonu: Net 1.100.000 Euro

2027-2028 Sezonu: Net 1.200.000 Euro

2028-2029 Sezonu: Net 1.350.000 Euro

Galatasaray'ın açıklaması

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. København ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Transfer bedeli 9.000.000 EUR olup, bu bedel 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezonluk bir sözleşme imzalanmıştır. Oyuncunun sezonluk maaşları da belirtilmiştir” diye aktardı.