Bir süredir sağ bek arayışına devam eden son şampiyon Galatasaray, Kopenhag forması giyen Danimarkalı futbolcu Elias Jelert ile anlaştı. Danimarkalı futbolcu perşembe günü İstanbul’a gelerek sarı kırmızılı takımla sözleşme imzalayacak. Oyuncunun 4 yıllık imza atacağı öğrenilirken 750 bin Euro maaş kazanacağı öğrenildi.

Toplam maliyet 11 milyon Euro

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Galatasaray ve Kopenhag bonuslarla birlikte toplam 11 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

2022 yılından bu yana Kopenhag forması giyen Danimarkalı Jelert, kuzey ekibinde çıktığı 97 karşılaşmada 1 gol attı ve 6 asist yaptı.