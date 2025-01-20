Sarı-kırmızılı ekip, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fabrizio Romano’nun haberine göre Galatasaray, Milan forması giyen 26 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Emerson Royal ile temasa geçti.

Milan’ın oyuncuyu Galatasaray’a göndermeye sıcak baktığı ifade edilirken, Emerson Royal’in de sarı-kırmızılı takıma katılmaya olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Walker’ın transferi kapıyı araladı

Milan’ın, Manchester City’nin deneyimli sağ beki Kyle Walker ile anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Emerson Royal’in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Emerson Royal’in performansı

Bu sezon Milan formasıyla 25 maça çıkan Brezilyalı savunmacı, toplamda 1863 dakika sahada kaldı. Hızlı ve teknik oyunuyla dikkat çeken Emerson, Galatasaray’ın savunma hattına önemli bir katkı sağlayabilir.