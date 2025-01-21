Rams Park'ta oynanan mücadele, erken başlayan bir gol düellosuna sahne oldu. Galatasaray, 6. dakikada Davinson Sanchez’in kafa golüyle öne geçti. 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın muhteşem uzak mesafe golüyle farkı ikiye çıkardı. Ancak Dinamo Kiev, ilk yarının son dakikasında Vladyslav Vanat’ın golüyle farkı bire indirerek soyunma odasına umutla gitti.

İkinci yarıda Galatasaray’ın penaltısını gole çeviren Victor Osimhen, farkı tekrar ikiye çıkardı. Ancak Ukrayna ekibi, Yarmolenko’nun 68. ve 81. dakikada attığı gollerle skoru eşitledi.

Galatasaray Play-Off’u garantiledi

Bu sonuçla Galatasaray puanını 13’e yükseltti ve play-off etabını garantiledi. Ancak ilk 8’e girerek doğrudan son 16’ya yükselmek için son hafta Ajax karşısında galibiyet alması gerekiyor.

Facia nedeniyle müzik yayını yoktu

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenler nedeniyle statta müzik yayını yapılmadı. Sarı-kırmızılı futbolcular siyah bantla sahaya çıktı.

Taraftarlar, 5. yıldız hedefini vurgulayan pankartlar açarken, ameliyat olan Başkan Dursun Özbek’e geçmiş olsun dileklerini iletti.