Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim ise bu sezon Eyüpspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken Ahmed Kutucu oldu.

Okan Buruk’tan onay

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Ahmed Kutucu’nun transfer edilmesini istediği ve oyuncunun takıma derinlik kazandırabileceğini düşündüğü belirtildi. Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu, bu sezon forma giydiği maçlarda 7 gol ve 5 asist ile başarılı bir grafik çizdi.

Transfer için 2.5 milyon euro

Milliyet’te yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi, Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katmak için 2.5 milyon euro transfer bütçesi ayırdı. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde bu hamleyi tamamlayarak kulübenin gücünü artırmayı hedefliyor.

Ahmed Kutucu’nun kariyeri

2021 yılında Türkiye macerasına başlayan Ahmed Kutucu, Schalke 04’ten Medipol Başakşehir’e transfer olmuştu. Ardından Sandhausen’e kiralanan genç oyuncu, 2023 yılında Eyüpspor’a imza attı.

Eyüpspor forması altında yükselen performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncu, Süper Lig devlerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

Galatasaray’ın hamlesi bekleniyor

Transfer görüşmelerinin kısa sürede hızlanması beklenirken, Galatasaray’ın resmi teklif yaparak Ahmed Kutucu’yu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için adımlarını sıklaştırdığı öğrenildi.