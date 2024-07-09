İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 19 Mayıs'ta oynanan futbol derbisi sonrasında meydana gelen olaylara ilişkin detaylı bir bilirkişi raporu hazırladı. Rapora göre, Rams Park Stadyumu'nda gerçekleşen müsabaka sonrası çekilen kamera kayıtları incelendi. Raporda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un etrafında bulunan kişilere yönelik yaşanan olaylar detaylandırıldı.

Detaylar ortaya çıktı

Kamera kayıtlarına göre, Ali Koç'un yanında bulunan ve Galatasaray görevlisi olduğu düşünülen bir şahıs, Koç'a yönelik tehdit içeren sözler sarf ettiği belirtildi. Olay sırasında yaşanan diyaloglar raporda şu şekilde yer aldı: "Ben size çık buradan bak dayak yiyeceksin, çık buradan yoksa dayak yiyeceksin" şeklindeki tehditlerle başlayan diyaloglar, Koç'un tepkisiyle devam etti.

Olaylar nasıl gelişti?

Raporun diğer bölümlerinde ise Ali Koç'un tepki gösterdiği ve karşı tarafın susturulmaya çalışıldığı anlar detaylandırıldı. Koç'un, "Burada yapmayın" şeklinde tepki gösterdiği ve ardından yaşanan olaylar raporda yer buldu.