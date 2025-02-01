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Galatasaray AZ Alkmaar ile rövanş maçını 20 Şubat Perşembe günü İstanbul’da, Fenerbahçe ise aynı gün Anderlecht ile TSİ 23.00’te Belçika’da oynayacak.

Ekol TV'nin haberine göre Süper Lig'de 25. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi gününe alındı.

Süper Lig 'de 25. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi, UEFA Avrupa Ligi maçları nedeniyle 20 Şubat Perşembe'ye alındı.

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