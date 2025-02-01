Süper Lig'de 25. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi, UEFA Avrupa Ligi maçları nedeniyle 20 Şubat Perşembe'ye alındı.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak maçlar nedeniyle derbinin tarihi değişti.
Ekol TV'nin haberine göre Süper Lig'de 25. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi gününe alındı.
Galatasaray AZ Alkmaar ile rövanş maçını 20 Şubat Perşembe günü İstanbul’da, Fenerbahçe ise aynı gün Anderlecht ile TSİ 23.00’te Belçika’da oynayacak.
Kaynak: Haber Merkezi