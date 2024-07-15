Galatasaray, yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı ve sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan maçta, Alman ekibi üstün bir performans sergiledi.

Maçın detayları

Fortuna Düsseldorf'un golleri:

Iyoha (22')

Niemiec (25')

Schmidt (64')

Zimmermann (73')

Affo (82')

Galatasaray'ın golleri:

Kerem Demirbay (35')

Mertens (60')

Sarı-kırmızılı ekip, maçın başlarında kontrolü kaybederek ilk yarıda rakibinden iki gol yedi. Kerem Demirbay'ın 35. dakikada attığı gol, Galatasaray'a moral olsa da, Fortuna Düsseldorf ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek skoru 5-2'ye getirdi.

Galatasaray’ın hazırlık maçları

Galatasaray, ilk hazırlık maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz'e 3-2 yenilmişti. İkinci maçta da mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 18 Temmuz'da Slovakya ekibi Trencin ile karşılaşacak. Ardından 24 Temmuz'da Lecce ve 27 Temmuz'da Parma ile oynayarak Avusturya kampını tamamlayacak.

Maç sonrası konuşan teknik direktör Okan Buruk, takımın eksikliklerini gördüklerini ve bu maçların lig öncesi önemli dersler sunduğunu belirtti. "Sonuçtan bağımsız olarak bu maçlar, takımımızın gelişimi için kritik öneme sahip. Yeni transferlerimizin performansını değerlendirme şansımız oldu" dedi.