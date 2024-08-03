Galatasaray, Norwich City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile 5 yıllık bir anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı ekip, bu transfer için 18 milyon Euro bonservis ödeyecek. Oyuncunun bu gece saat 00.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

Gabriel Sara'nın performansı

Geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla etkileyici bir performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda toplam 53 maça çıktı. Bu maçlarda 14 gol atan ve 13 asist yapan Sara, takımının Championship'te play-off oynamasında büyük rol oynadı.

Galatasaray, Gabriel Sara transferiyle orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Sara'nın performansıyla takımına büyük katkı sağlayacağına inanıyor.