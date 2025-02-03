Türkiye Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. İlk yarısı tamamlanan maçta Galatasaray'ın genç oyuncusu Ahmed Kutucu, 5. dakikada şık bir vuruşla takımına ilk golünü kazandırdı.

Karşılaşmada, Galatasaray'da Sara ve Torreira sarı kart görürken, ev sahibi Gaziantep FK'da ise Lungoyi, Viana ve Sorescu sarı kartla cezalandırıldı.

Ayrıca, Galatasaray'ın son dönemdeki çiçeği burnunda transferi, dünyaca ünlü futbolcu Álvaro Morata, bu maçta yedekler arasında yer alıyor.