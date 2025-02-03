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Ayrıca, Galatasaray'da Torreira, Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdulkerim Bardakçı, gelecek hafta oynanacak AdanaDemirspor maçında kart cezası nedeniyle oynayamayacaklar.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü transferi Alvaro Morata, 69. dakikada oyuna dahil olarak Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. Maç boyunca gol bulamayan Gaziantep, ikinci yarıda da net fırsatlar yakalayamayarak sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Maç boyunca disiplinli bir oyun sergileyen Galatasaray, Gaziantep FK'ya karşı üstünlüğünü korudu. Gaziantep'te Sara ve Torreira sarı kart görürken, ev sahibi takımda ise Lungoyi, Viana ve Sorescu sarı kartla cezalandırıldı.

Göztepe, derbide Karşıyaka’yı 3-1 mağlup etti

Göztepe, derbide Karşıyaka’yı 3-1 mağlup etti

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