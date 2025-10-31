İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde Galatasaray-Göztepe maçında gösterilen kırmızı kart ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası re’sen soruşturma başlattı. Özel’in iddialarında, söz konusu maçta hakemin kararına ilişkin bahis oynandığı yönünde ifadeler yer alıyor.

İddialar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt’ta düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs’tan bir kişinin 5,5 milyonluk kırmızı kart bahisinde bulunduğunu öne sürdü. Özel’in bu açıklamaları gündeme hızlıca yansıdı ve kamuoyunda geniş yankı buldu.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel’in açıklamalarının ardından söz konusu olay ve bahis oynayan kişileri araştırmak amacıyla re’sen soruşturma açıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde 'İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış' şeklinde iddialarda bulunması üzerine adı geçen olayı ve yasa dışı bahis oynayan kişileri araştırmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Hukuki süreç ve olası etkiler

Başsavcılık tarafından başlatılan re’sen soruşturma, iddiaların doğruluğunu ve olası yasal ihlalleri araştıracak. Soruşturma kapsamında, bahis oynadığı öne sürülen kişi veya kişiler ile hakemin maç içindeki kararları detaylı şekilde incelenecek.

Bu gelişme, siyasetin spor ve bahis iddialarıyla kesiştiği hassas bir alanı gündeme getirirken, kamuoyunun dikkatini hem spor etiği hem de yasal sorumluluk konularına çekiyor.