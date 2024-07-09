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Sarı-kırmızılı kafilede yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu da yer aldı.

Konya'yı temsil eden amatör kulüp başarısını tescilledi

Konya'yı temsil eden amatör kulüp başarısını tescilledi

Bu arada Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, formasını uzun süre giydiği İtalya'nın Napoli takımının taraftarı bir çocuğun formasını imzaladı.

Sarı-kırmızılı teknik heyet ve futbolcuları konaklayacakları otelin önünde taraftar karşıladı.

Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına Avusturya'nın Geinberg kasabasındaki kampla devam edecek.

LINZ (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, sezon hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Avusturya 'ya geldi.

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