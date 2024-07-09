LINZ (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, sezon hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Avusturya'ya geldi.

Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına Avusturya'nın Geinberg kasabasındaki kampla devam edecek.

Sarı-kırmızılı teknik heyet ve futbolcuları konaklayacakları otelin önünde taraftar karşıladı.

Bu arada Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, formasını uzun süre giydiği İtalya'nın Napoli takımının taraftarı bir çocuğun formasını imzaladı.

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Sarı-kırmızılı kafilede yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu da yer aldı.

Kaynak: aa