Sezon öncesinde hazırlık çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kocaeli Stadyumu’nda oynanan hazırlık maçında İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City ile karşılaştı. Bu mücadelede Volkan Bayarslan düdük çaldı. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık üstlendi.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmaya; Batuhan, Dubois, Mertens, Yunus, Berkan, Kaan, Cicaldau, Torreira, Emin, Barış, Kazımcan ilk 11'iyle başladı.

Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior ise; Lo-Tutala, Coyle, Leake, Jones, McLoughlin, Allahyar, Tetteh, Seri, Docherty, Ozan, Delap ilk 11'iyle mücadele etti.

29’uncu dakikada Mertens’in ortasını kafa vuruşuyla kaleye yönlendiren Emin Bayram, Galatasaray’ı öne geçirdi: 1-0.

30’uncu dakikada Hull City’nin kale önündeki pas hatasında topla buluşan Berkan Kutlu, takımının ikinci golünü attı: 2-0.

36’ncı dakikada ceza sahası içerisinde Dubois’in pasına iyi bir kafa vuruşu yapan Kaan Ayhan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.

45’inci dakikada 3 kişiyi geçerek topu Galatasaray ceza sahasına getiren Allahyar’ın pasında, topla buluşan Tetteh topu ağlara gönderdi: 3-1.

83’üncü dakikada Galatasaray ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Christie, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

84’üncü dakikada ise Vaughan’ın pasında topla buluşan Slater, skoru eşitledi: 3-3.

86’ncı dakikada kaleci Jankat ile karşı karşıya kalan Estupinan takımına galibiyeti getiren golü kaydetti: 4-3.



HULL CITY'DE 12, GALATASARAY'DA 11 DEĞİŞİKLİK

Hull City, devre arasında sahadaki 11’in tamamını değiştirdi. Teknik direktör Rosenior, ikinci yarıya; Ingram, Christie, Smith, Greaves, Fleming, Simons, Woods, Longman, Slater, Vaughan ve Estupinan 11’i ile başladı. Galatasaray’da ise devre arasında 5 değişiklik oldu. Kaleci Batuhan’ın yerine Jankat Yılmaz, Kaan’ın yerine Metehan Baltacı, Torreira’nın yerine Midstjö, Mertens’in yerine Morutan, Cicaldau’nun yerine ise Hamza oyuna girdi. Teknik direktör Okan Buruk, maçın 62’nci dakikasında Yunus, Dubois, Berkan ve Kazımcan’ın yerine Oliveira, Özgür, Ali Turap ve Süleyman’ı oyuna aldı. Buruk, maçın 72’nci dakikasında Barış’ın yerine Eren’i oyuna aldı. Maçın 77’nci dakikasında ise Galatasaray’da Emin saha kenarıne gelirken, yerini Ali Yeşilyurt’a bıraktı. 90+2’de ise Hull City’de Longman oyundan çıkarken, Jarvis oyuna girdi.

