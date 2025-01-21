Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile 2-2 berabere kalarak 12 puana ulaştı ve play-off etabını matematiksel olarak garantiledi. Sarı-kırmızılı ekip, altı maç sonunda namağlup bir performansla altıncı sırada yer aldı.

İlk 8 için kritik son iki maç

Galatasaray, doğrudan son 16 turuna yükselmek için ligde ilk 8'e girmeyi hedefliyor. Bunun için 21 Ocak 2025'te Dinamo Kiev ve 30 Ocak 2025'te Ajax ile oynayacağı maçlardan puan kaybı yaşamadan ayrılması gerekiyor.

Yeni formatta ilk 8'e giren takımlar play-off oynamadan son 16'ya kalıyor. Bu nedenle Galatasaray için kalan iki maç, büyük önem taşıyor.

Galatasaray'ın puan durumu ve rakipleri

Galatasaray, şu an altıncı sırada bulunuyor ve üç galibiyet, üç beraberlikle 12 puan topladı. Diğer yandan, Dinamo Kiev turnuvaya veda ederken, Lazio, Athletic Bilbao, Anderlecht, Olimpik Lyon, Eintracht Frankfurt ve Manchester United da play-off etabına yükselmeyi garantiledi.

Son 16 hedefi

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez uygulanan 36 takımlı lig formatında, ilk 8’e girerek doğrudan son 16’ya yükselmeyi amaçlıyor. Galatasaray’ın performansı, hem taraftarların hem de Avrupa futbol kamuoyunun dikkatini çekmiş durumda.