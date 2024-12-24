Galatasaray, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk yarısını 44 puanla lider olarak tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda zirvede bitirirse tarihindeki 25. şampiyonluğunu kazanacak.

İlk yarıyı zirvede tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk yarısını 44 puanla zirvede tamamladı. Bu başarı, sarı-kırmızılı ekibin 2024 yılını lider olarak kapatmasını sağladı. Galatasaray, bir kez daha şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış oldu ve tarihine 5. yıldız eklenecek.