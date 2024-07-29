Orta sahanın güçlendirilmesi hedefi

Teknik direktör Okan Buruk'un orta saha için kaliteli bir oyuncu arayışında olduğu biliniyor. Bu bağlamda Galatasaray’ın, Barcelona'da durumu belirsizliğini koruyan İlkay Gündoğan'ı transfer hedefi olarak belirlediği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki futbolcunun durumunun netleşmesini ve transfer için uygun zemin oluşturulmasını bekliyor.

Barcelona'da belirsizlik devam ediyor

Mali zorluklar yaşayan ve ekonomik kaynak oluşturma arayışında olan Barcelona, İlkay Gündoğan'ı satışa çıkarılabilecek futbolcular listesine dahil etti. Gündoğan’ın sözleşmesi 2025 yılında sona erecek ancak kulüp, oyuncunun sözleşmesini bir yıl uzatma opsiyonuna da sahip.

Gündoğan’dan Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray taraftarları, daha önce Gündoğan’ın transferi için sosyal medyada kampanya başlatmıştı. İlkay Gündoğan, Galatasaray’a sıcak bakıyor ve daha önce Cimbom’a yeşil ışık yakmıştı. Almanya'nın eski yıldız futbolcusu, düzenli olarak görev alabileceği bir kulüpte kariyerine devam etmek istiyor.

Katar’a soğuk bakıyor, Avrupa’da kalmak istiyor

Alman basını, Gündoğan’ın Katar’dan gelen tekliflere soğuk baktığını ve kariyerini Avrupa’da sürdürmek istediğini duyurdu. Galatasaray’ın transfer stratejisi doğrultusunda, Gündoğan’ın durumu netleştiğinde Cimbom’un uygun bir anlaşma yapma olasılığı bulunuyor.

Taraftarın beklentisi büyük

Galatasaray taraftarları, İlkay Gündoğan’ın transferini dört gözle bekliyor ve bu konuda çeşitli destek çağrıları yapıyor. Gündoğan’ın, Galatasaray forması giymesi halinde hem takım hem de taraftarlar için büyük bir değer katması bekleniyor.