Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Geçen sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren Faslı oyuncunun mevcut piyasa değeri 22 milyon Euro civarında olmasına rağmen, Fenerbahçe 10 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Fiorentina'nın bu teklife nasıl yanıt vereceği ise merakla bekleniyor​.

Mourinho'nun ikna gücü

Mourinho, Amrabat'ı Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etmiş durumda. Amrabat'ın Fiorentina ile olan sözleşmesinin 2025'te sona erecek olması, Fenerbahçe'nin pazarlık gücünü artırıyor. Eğer Fiorentina, 10 milyon Euro'luk teklifi kabul etmezse, Fenerbahçe oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Alternatif planlar hazır

Fenerbahçe, Amrabat transferi için yaptığı teklife yanıt beklerken, alternatif planlar da devrede. Eğer anlaşma sağlanamazsa, sarı-lacivertliler Faslı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmanın yollarını arıyor. Ayrıca, Mourinho'nun talebi doğrultusunda diğer potansiyel transfer hedefleri üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor.

Galatasaray imkanları zorlamıştı

Daha önce Faslı yıldız için Galatasaray da teklif yapmış fakat Fiorentina'nın 15 milyon Euro'da diretmesi yüzünden transferden vazgeçmişlerdi.