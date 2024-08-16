Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezona ikide iki ile başladı. Sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle galibiyete uzandı.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk oldu. Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Ev sahibi Konyaspor ise 45. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda Barış Alper Yılmaz fark yarattı

Mücadelenin ikinci yarısında Galatasaray, tekrar üstünlüğü ele geçirdi. 59. dakikada Barış Alper Yılmaz, attığı golle takımını yeniden öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirleyen gol oldu. Galatasaray, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Konyaspor ise 3 puanda kaldı.

Maçın önemli anları

dakikada Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yerden ortasında Mertens ile gole yaklaştı, ancak Konyaspor kalecisi Slowik topu kornere çeldi.

dakikada Kerem Aktürkoğlu, Icardi'nin pasıyla buluşarak topu ağlarla buluşturdu ve Galatasaray'ı öne geçirdi.

dakikada Konyaspor, Oğulcan Ülgün'ün attığı golle skoru eşitledi.

dakikada Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı tekrar öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi.



Transfer görüşmeleri devam eden Zaha ve Köhn kadroda yer almadı

Galatasaray'da transfer görüşmeleri süren Wilfried Zaha, bu maçta kadroda yer almazken, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Derrick Köhn son anda maç kadrosundan çıkarıldı.

VAR kararıyla Icardi'nin golü iptal edildi

dakikada Torreira'nın kazandığı topta Mertens, Icardi'ye asist yaparak bir gol daha buldu, ancak VAR incelemesinin ardından Torreira'nın Aleksic'e faul yaptığı tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.