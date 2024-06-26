İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda bu akşam Çekya ile yapacağı maçı kazanacağına inandığını söyledi.



Sarı-kırmızılı kulübün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı, RAMS Park Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki maçları hakkında konuşan Özbek, "Milli takım, Avrupa Şampiyonası'da mücadelesine devam ediyor. Bizim, koşullar ne olursa olsun onların yanında olup, desteğimizi göstermemiz gerekiyor. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, bizim değerlerimiz." dedi.

Özbek, "Sosyal medyadan spekülasyonlarla bu çocukların moralini bozmanın kime neye yararı var. Herkesin bunu düşünmesi gerekiyor. Bu akşam milli takımımızın çok önemli bir maçı var. İnanıyorum kardeşlerim sahaya çıkıp en iyi performanslarını gösterecek, kazanacak ve bu kirli oyunlara sahada cevap verecektir." ifadelerini kullandı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıkların son aşamada olduğunu belirten Özbek, 3 Temmuz'da Kemerburgaz'daki yeni tesislerde takımın antrenmanlara başlayacağını bildirdi.