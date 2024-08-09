Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonuna muhteşem bir başlangıç yaptı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada, Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Aslanlar, sezona üç puanla merhaba dedi. Gollerimizi Mauro Icardi ve Michy Batshuayi kaydederken, Hatayspor'un tek golü Joelson Fernandes'ten geldi.

Maçın detayları

Galatasaray, ilk yarıya önde baskı kurarak başladı ve rakip savunmayı zorlamaya çalıştı. Maçın 9. dakikasında Hakim Ziyech'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Erce Kardeşler golü engelledi. İki dakika sonra Mauro Icardi'nin vuruşunu yine Erce çıkardı. Galatasaray, ilk yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince devre golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 52. dakikada Joelson Fernandes'in golüyle geri düştü. Bu gol, savunma arkasına atılan bir topta Fernandes'in fırsatçılığıyla geldi. Ancak Galatasaray bu golün ardından daha da baskı kurarak oyunun kontrolünü ele aldı.

Icardi ve Batshuayi’nin zaferi getiren golleri

70. dakikada yapılan değişikliklerle Okan Buruk, daha ofansif bir yapıya geçiş yaptı ve bu hamleler meyvesini verdi. 80. dakikada Mauro Icardi, kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi. Maçın son dakikalarında ise yeni transfer Michy Batshuayi sahneye çıktı. Torreira'nın içeri çevirdiği topa yaptığı kafa vuruşuyla Galatasaray'a 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Aslanlar, zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak lige üç puanla başladı. Bu galibiyetle moral bulan Galatasaray, önümüzdeki hafta Konyaspor’a konuk olacak.