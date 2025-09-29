İzmir’in gururu Aysel Önder dünya rekoru kırdı
İzmir’in gururu Aysel Önder dünya rekoru kırdı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında 30 Eylül Salı günü Liverpool ile oynayacağı karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamladı.


Son antrenman Kemerburgaz’da

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Çalışma, ısınma hareketleriyle başladı.

Taktik çalışması yapıldı

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Liverpool maçına yönelik taktik provanın gerçekleştirildiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar tam kadro sahada

Galatasaray, idmanı eksiksiz kadrosuyla tamamladı. Tüm oyuncuların hazır bulunması teknik heyeti sevindirdi.

Maçın günü ve saati

Galatasaray, Liverpool’u 30 Eylül Salı günü RAMS Park’ta saat 22.00’de konuk edecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ