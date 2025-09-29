Bunlar da ilginizi çekebilir

Elektronik cihaz ve şebekelere dikkat: NASA uyardı

Çin dünyanın en büyük köprüsünü inşa etti

A101 02-08 Ekim 2025 Kataloğu yayımlandı! Bu hafta A101'e neler gelecek?

Galatasaray, Liverpool’u 30 Eylül Salı günü RAMS Park’ta saat 22.00’de konuk edecek.

Galatasaray, idmanı eksiksiz kadrosuyla tamamladı. Tüm oyuncuların hazır bulunması teknik heyeti sevindirdi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Çalışma, ısınma hareketleriyle başladı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.