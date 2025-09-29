Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında 30 Eylül Salı günü Liverpool ile oynayacağı karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamladı.
Son antrenman Kemerburgaz’da
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Çalışma, ısınma hareketleriyle başladı.
Taktik çalışması yapıldı
Antrenmanın basına kapalı bölümünde Liverpool maçına yönelik taktik provanın gerçekleştirildiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar tam kadro sahada
Galatasaray, idmanı eksiksiz kadrosuyla tamamladı. Tüm oyuncuların hazır bulunması teknik heyeti sevindirdi.
Maçın günü ve saati
Galatasaray, Liverpool’u 30 Eylül Salı günü RAMS Park’ta saat 22.00’de konuk edecek.
