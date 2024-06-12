Galatasaray, sağ bek pozisyonundaki açığı kapatmak için Manchester United'ın oyuncusu Aaron Wan-Bissaka'yı transfer gündemine aldı. İddialara göre, Galatasaray yönetimi, dünya çapında bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor ve bu doğrultuda Wan-Bissaka ile ilgileniyor.

Manchester United, 26 yaşındaki oyuncu için 20-25 milyon avro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. Ancak Galatasaray, bu transferi daha düşük bir ücretle gerçekleştirmek istiyor. İlerleyen süreçte iki kulüp arasındaki görüşmelerin sıklaşması bekleniyor.

Aaron Wan-Bissaka, 5 yıldır Manchester United'da forma giyiyor ve geçtiğimiz sezon 30 maçta görev aldı. Bu süreçte takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.

Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirmek için yapacağı hamleler ve iki kulüp arasındaki görüşmeler futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.