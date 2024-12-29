Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, devre arası transfer döneminde savunmasını güçlendirmek için önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Slovak stoper Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı.

Transferde son aşama

Galatasaray yönetimi, PSG ile transfer görüşmelerinde sona yaklaşırken, Fransız ekibinin teknik direktörü Luis Enrique’nin Skriniar’ın ayrılığına onay verdiği öğrenildi. Transferin 6 aylık kiralama şeklinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Juventus ve Premier Lig’den talipler var

29 yaşındaki Slovak savunmacıya Juventus ve bazı Premier Lig ekiplerinin de ilgisi bulunuyor. Ancak Skriniar’ın tercihini Galatasaray’dan yana kullanacağı bildirildi. Transferin Ocak ayı itibarıyla resmiyet kazanması bekleniyor.

Milan Skriniar, kariyeri boyunca birçok önemli başarıya imza attı. Inter ile 2020-21 sezonunda Serie A şampiyonu olan deneyimli stoper, PSG ile 2023-24 Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca, 2011-12 sezonunda Slovakya’da Zilina ile zafere ulaştı.

Galatasaray’a uyum sağlaması bekleniyor

Skriniar, özellikle 3’lü savunma sistemi konusunda deneyimli bir isim. Inter’de bu sistemde başarıyla forma giyen Slovak oyuncunun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yönetiminde takıma hızlı bir şekilde uyum sağlayacağı değerlendiriliyor.

Bu sezon PSG formasıyla 5 resmi maçta 381 dakika sahada kalan Skriniar, düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Galatasaray’da ise savunmanın lideri olarak önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Transfer süreci takip ediliyor

Galatasaray taraftarı, transferin resmiyet kazanmasını merakla beklerken, yönetimin son detayları tamamlamak için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Skriniar’ın kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor.