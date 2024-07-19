Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. 3 Ağustos tarihinde oynayacağı Süper Kupa Final’i öncesine tam kadro girmek isteyen sarı kırmızılılar gaza bastı. Sağ bek pozisyonunda bir arayışı olan ve geçen sezon Kaan Ayhan’ı o bölgede değerlendiren Galatasaray, Rennes forması giyen Guela Doue ile el sıkıştı. Yaklaşık 6 milyon euro bonservis + 2 milyon euro (bonuslar) olmak kaydıyla anlaşan sarı kırmızılılar, Guela Doue ile 1.2 milyon euro maaş anlaşmasında son imzaları bekliyor.

11’nci Fransız oyuncu olacak

Galatasaray, Fildişili sağ beki hafta sonu İstanbul'a getirip, pazartesi günü de kampa yetiştirmeyi planlıyor. Genç oyuncuyu Rennes altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, A Takım'la çıktığı 35 maçta 4 asistlik bir performans sergiledi. Guela Doue, transfer olduğu takdirde Galatasaray tarihinin 11’nci Fransız futbolcusu olacak.

