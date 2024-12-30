Galatasaray, yıldız golcüsü Victor Osimhen'in bonservisini almak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye ödenmesi gereken 66 milyon Euro’yu sponsor destekleri ve takımdan ayrılacak oyuncuların satışlarından elde etmeyi planlıyor.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray yönetimi bu bütçeyi, takımdan ayrılması planlanan 4 oyuncunun satışından sağlamayı hedefliyor. Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo’nun 15.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun kullanılacağı belirtiliyor. Ayrıca Victor Nelsson’un yaklaşık 10 milyon Euro, Derrick Köhn’ün 5.1 milyon Euro, Wilfried Zaha’nın ise 5 milyon Euro civarında bir gelir getireceği öngörülüyor.

Sezon sonunda karar verilecek

Sponsor desteği ile birlikte toplamda 66 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini karşılamayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, transfer için sezon sonunda nihai kararını verecek. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen’in takımda kalmasını çok istediğini belirtti.

Dün 26 yaşına giren Nijeryalı yıldız için Galatasaray sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayımlarken, taraftarlar da Osimhen’e mesaj yağdırdı.

Galatasaray’ın bu büyük transfer operasyonu, sezon sonunda netlik kazanacak.