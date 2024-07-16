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Kamuoyuna saygıyla duyurulur" şeklinde yaptı.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 1.200.000 Euro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada 300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır.

Galatasaray , Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasını, “Profesyonel futbol cumuz Mathias Ross Jensen'in 2024-2025 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile anlaşmaya varılmıştır.

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