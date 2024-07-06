Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları başladı. İlk transferini Hakim Ziyech'i kadrosuna katarak başlatan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı. Orta sahadaki eksiklerini tamamlamak isteyen Galatasaray, Premier Lig'de Manchester United forması giyen orta saha oyuncusunu transfer etmek için teklif vermeye hazırlanıyor.

Altyapıdan beri Manu'da

Manchester United'da hem sağ bek Aaron Wan Bissaka hem de orta saha Scott McTominay'i transfer etmek isteyen Galatasaray, Wan Bissaka için olumsuz yanıt aldı. Fakat McTominay için denemeler devam ediyor. Altyapıdan itibaren kırmızı şeytanlardan başka bir takımda oynamayan İskoç futbolcu, stoperden forvete kadar birçok mevkide görev alabiliyor.

Aynı zamanda İskoçya Milli takımında da ilk 11'de oynayan McTominay, milli takımını üst tura çıkarmaya çalışsa da başaramadı. 27 yaşındaki futbolcu iki yönlü(box to box) orta saha görevinde üst düzey performans gösteriyor. 1.91'lik boyuyla hava toplarında da becerikli olan futbolcunun Torreira ile iyi bir ikili olabileceği düşünülüyor.

Teknik direktörlerin planları belirleyecek

Yakın zamanda Manchester United ile yeniden sözleşme imzalayan Erik Ten Hag'ın, Scott McTominay'i kadroda düşünüp düşünmediği bu transferde önemli bir aşama olacak. Galatasaray teknik direktörü ise McTominay transferiyle birlikte Torreira'nın defansif yükünü hafifletmek istiyor. Bu yüzden transfere ayrılan bütçenin büyük bir kısmının McTominay için harcanacağı bilgiler arasında.