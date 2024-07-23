Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, kamp etabının ikinci bölümü için Avusturya’ya gitti. Antrenmanlara tüm hızıyla devam eden sarı kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Guela Doue ile anlaşıldığı ve sarı kırmızılı formayı giyeceği iddia edilmişti ancak bu transfer suya düştü. Rennes Teknik Direktörü Julien Stephan’ın izin vermemesi nedeniyle çıkmaza girmişti. Diğer alternatif Elias Jelert için Kopenhag’ın yüksek bonservis istemesi de Galatasaray’ın elini kolunu bağladı.

Rota İngiltere

Bu iki transferin çıkmaza girmesiyle son şampiyon rotayı İngilitere’ye çevirdi. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United forması giyen sağ bek oyuncusu Kevin Tripper, Galatasaray’ın öncelikli hedefi haline geldiği öğrenildi. İngiliz basınına göre sarı kırmızılılar milli oyuncu için menajer yoluyla bağlantı kurduğu ifade edildi. Haberin devamında takımın yaş ortalamasını düşürmek isteyen Newcastle'ın Trippier'in ayrılığına sıcak baktığı kaydedildi. Öte yandan İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Trippier için Milan ve Monaco'nun da ilgili olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon Geçtiğimiz sezon Newcastle formasıyla 39 resmi maça çıkan Trippier, 1 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.

