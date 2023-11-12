Bunlar da ilginizi çekebilir

AXA Sigorta Efeler Ligi 6'ncı haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Fenerbahçe Parolapara’ya 35-33, 25-19, 21-25, 15-25 ve 15-17'lik setler sonucu 3-2 mağlup oldu.