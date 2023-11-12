AXA Sigorta Efeler Ligi 6'ncı haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Fenerbahçe Parolapara’ya 35-33, 25-19, 21-25, 15-25 ve 15-17'lik setler sonucu 3-2 mağlup oldu.
Kaynak: DHA
SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Tuncay Sevim
GALATASARAY HDI SİGORTA: Hadrava, Baturalp Burak Güngör, Ahmet Tümer, Beytullah Hatipoğlu (L), Muzaffer Yönet, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Selim Kalaycı, Onur Günaydı, Zimmermann, Osman Çağatay Durmaz
FENERBAHÇE PAROLAPARA: Kaan Gürbüz, Caner Peksen, Hasan Yeşilbudak (L), Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Caner Dengin (L), Ghaziani
SETLER: 35-33, 25-19, 21-25, 15-25, 15-17
SÜRE: 147 dakika (41’, 27’, 31’, 24’, 24’)