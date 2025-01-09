Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, sezon başında kadrosuna kattığı Amerikalı şutör guard David Efianayi ile yollarını resmen ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, ayrılığı resmi kanallarından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Kulüpten açıklama

Galatasaray’ın yaptığı açıklamada, “2024/25 sezonu başında takımımıza katılan ve sarı-kırmızılı formamız ile mücadele eden oyuncumuz David Efianayi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Galatasaray forması ile göstermiş olduğu mücadele için teşekkür ettiğimiz David Efianayi’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz,” ifadelerine yer verildi.

Kariyerine başka bir kulüpte devam edecek

Galatasaray forması altında sezon başından bu yana gösterdiği performansla dikkat çeken 27 yaşındaki Efianayi’nin, kariyerine hangi takımda devam edeceği henüz açıklanmadı.

Sezon ortasında değişim

David Efianayi, Galatasaray’a transfer olduğunda büyük beklentilerle takıma katılmıştı. Ancak sezon ilerledikçe, oyuncunun takımın yapısına tam olarak uyum sağlayamadığı yönündeki yorumlar sıkça gündeme geldi. Ayrılık kararının karşılıklı anlaşma ile alınması, her iki taraf için de yeni bir sayfa açma fırsatı sundu.