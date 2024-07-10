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Dursun Özbek, bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek, "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Özbek, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe Spor Kulübü, Dursun Özbek'in 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat'ta yaptığı açıklamaların ardından Özbek hakkında şikayette bulundu.

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek , Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayet e ilişkin savcılığa ifade verdi.

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