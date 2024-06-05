Bunlar da ilginizi çekebilir

Fatih Sultan Mehmet'e atfedilen çocukluk defterini, zırhlı gömleği ve kaftanı da inceleyen ekip daha sonra Cihannüma Salonu'nu gezdi.

​​​​​​​Süper Ligin 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcuları Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesindeki "Fatih Sultan Mehmet" sergisini gezerek bilgi aldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.