Galatasaray Süper Lig'in 2 Yıldızını Kadrosuna Katıyor

Galatasaray, Süper Lig'de büyük çıkış yakalayan Eyüpspor'un iki yıldız ismi Berke Özer ve Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Başkan Dursun Özbek’in bizzat devreye girdiği iddialar arasında.

Başkan Özbek, transfer için kolları sıvadı

Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa’daki hedeflerine ulaşabilmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Dursun Özbek’in devreye girerek Eyüpspor'un başarılı isimleri Berke Özer ve Ahmed Kutucu için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda, bu iki oyuncu için sezon sonunda söz kesildiği iddia ediliyor.

Muslera gidiyor, Berke geliyor

Eyüpspor’un kalecisi Berke Özer, bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Muslera'nın yerini alacak olan Berke'nin Galatasaray’a transferi sezon sonunda gerçekleşebilir. 24 yaşındaki kaleci, Eyüpspor'da 18 maçta 7 kez gol yemeyerek takımını sırtladı. Bu başarı, Berke’nin sarı-kırmızılıların yeni 1 numarası olmasını pekiştirebilir.

Ahmed Kutucu’nun etkileyici performansı

Ahmed Kutucu, 19 maçta 9 gol ve 5 asistle büyük bir katkı sağladı. Hem kanat hem de forvet hattında görev alan 24 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a transferi ile takımın hücum gücü artırılmayı hedefliyor.