Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'nin yeni takımını açıkladı. KAP'a açıkladığı bilgiye göre,

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"Profesyonel Futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, Şirketimize net 4.750.000 Euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir." cümleleri paylaşıldı.

Galatasaray duyurdu

Sarı kırmızılı formayla 45 maça çıkıp 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı veren Tete'nin transferini Galatasaray sosyal medya hesabından da duyurdu.

Panathinaikos da transferi duyurdu

Yunanistan temsilcisi, yeni transferi Tete'yi "Tete is green" olarak duyurdu.

Editör: Engin Keskin