Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'nin yeni takımını açıkladı. KAP'a açıkladığı bilgiye göre,
"Profesyonel Futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, Şirketimize net 4.750.000 Euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir." cümleleri paylaşıldı.
Galatasaray duyurdu
Sarı kırmızılı formayla 45 maça çıkıp 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı veren Tete'nin transferini Galatasaray sosyal medya hesabından da duyurdu.
Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins’in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 25, 2024
Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. pic.twitter.com/te7dQMu0hx
Panathinaikos da transferi duyurdu
Yunanistan temsilcisi, yeni transferi Tete'yi "Tete is green" olarak duyurdu.
Tetê is Green ☘️#Panathinaikos #paofc #Furacao_is_green pic.twitter.com/E9bsH4b4Ee— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 25, 2024