Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'nin yeni takımını açıkladı. KAP'a açıkladığı bilgiye göre,

"Profesyonel Futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, Şirketimize net 4.750.000 Euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir." cümleleri paylaşıldı.

Sarı kırmızılı formayla 45 maça çıkıp 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı veren Tete'nin transferini Galatasaray sosyal medya hesabından da duyurdu.

Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins’in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. pic.twitter.com/te7dQMu0hx