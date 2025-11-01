Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor’u konuk etti. RAMS Park’ta oynanan mücadelede kazanan çıkmadı, maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Hakem Cihan Aydın’ın yönettiği karşılaşmada iki ekip de yüksek tempolu bir futbol sergiledi. Ancak gol yollarında etkili olamayan Galatasaray ve Trabzonspor, birer puana razı oldu.

Maçtan önemli anlar

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray, Lucas Torreira ile ağları sarssa da ofsayt bayrağı nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

İkinci yarıda tempo daha da arttı. Sarı-kırmızılı ekip, Leroy Sane ile 88. dakikada bir kez daha topu ağlara gönderdi ancak bu pozisyonda da ofsayt kararı çıktı.

Trabzonspor ise özellikle Onuachu ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Kaleci Uğurcan Çakır, kritik kurtarışlarıyla kalesini gole kapattı.

Son düdükle birlikte skor tabelası değişmedi: Galatasaray 0 - 0 Trabzonspor.

Galatasaray-Trabzonspor ilk 11’leri

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Lemina, Eren, Sara, Torreira, Yunus, Barış, Sane, Osimhen

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Jabol, Oulai, Muçi, Augusto, Zubkov, Onuachu

Eksik oyuncular

Galatasaray’da Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Wilfried Singo’nun durumu maç saatinde netleşti.

Trabzonspor’da ise Nwakaeme dışında eksik oyuncu bulunmadı.

141. randevuda eşitlik bozulmadı

İki takım, tarihlerindeki 141. karşılaşmaya çıktı.

Galatasaray bugüne kadar 65, Trabzonspor ise 44 galibiyet aldı. 32. maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.