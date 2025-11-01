Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Trabzonspor derbisinde ilk yarı sonucu merak ediliyor. RAMS Park’ta oynanan mücadelede dakikalar ilerlerken skor dengede.

Galatasaray - Trabzonspor derbisinde ilk yarı heyecanı bitti

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park’ta karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği mücadelede ilk yarı sonucu merak konusu oldu.

Karşılaşmanın ilk dakikaları hareketli geçerken, iki takım da hücumda etkili olmaya çalıştı. 10. dakika itibarıyla karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve skor 0-0 devam ediyor.

Galatasaray - Trabzonspor maçı kaç kaç?

Bu akşam RAMS Park’ta oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçı henüz tamamlanmadı. Mücadelenin ilk yarısı devam ederken skor 0-0.

İki takım da orta sahada üstünlük kurmak için mücadele verirken, taraftarlar heyecanla ilk golü bekliyor.

GS - TS maçı ilk yarı sonucu belli oldu mu?

Karşılaşmanın ilk yarısı henüz sona ermedi. 10. dakikada skor 0-0 olarak devam ederken, her iki ekip de gol yollarında etkili olmaya çalışıyor.

Galatasaray, taraftarı önünde baskılı bir oyun sergilerken; Trabzonspor hızlı kontrataklarla gol arıyor.

141. randevu

Bugün oynanan maçla birlikte Galatasaray ve Trabzonspor, 141. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Ancak bordo-mavili ekip, son yıllarda deplasmanlarda güçlü performans sergiliyor.