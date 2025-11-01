Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesi futbolseverler, maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu.

GALATASARAY TRABZONSPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ BELLİ OLDU!

Trendyol Süper Lig’de heyecan dorukta! Ligin 11. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor derbisi, bu akşam RAMS Park’ta futbolseverlerle buluşacak.

Maçın başlama saati 20.00 olurken, karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

Dev mücadelenin yayın detayları belli oldu.

Galatasaray ve Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği dev derbi, bu akşam beIN Sports 1 kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Maçı şifresiz izlemek mümkün olmayacak. beIN Sports 1 platformu üzerinden yayınlanacak karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverlerin abonelik sistemine dahil olmaları gerekiyor.

RAMS Park’ta oynanacak maçta, iki takımın da galibiyet için sahaya çıkacağı zorlu mücadele futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Bu akşam saat 20.00'de başlayacak Galatasaray - Trabzonspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak. Maça dair herhangi bir ücretsiz canlı yayın linki bulunmuyor.

Futbolseverler, beIN CONNECT platformu üzerinden veya beIN Sports aboneliği ile maçı yüksek çözünürlükte canlı takip edebilirler.

Galatasaray ile Trabzonspor'un 141. kez karşı karşıya geleceği derbi, şifresiz kanallarda yayınlanmayacak.

beIN Sports aboneliği bulunan izleyiciler, maçı canlı ve kesintisiz şekilde takip edebilir.

RAMS Park'ta oynanacak dev mücadele için nefesler tutuldu. Galatasaray - Trabzonspor maçı, beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak.

Milyonlarca futbolsever, bu akşam televizyonlarının başında Ali Okancı'nın anlatımıyla dev maçı takip edecek. Hakem koltuğunda ise Cihan Aydın yer alıyor.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇ BİLGİLERİ