Galatasaray Transferde Harekete Geçti! İki Oyuncu Için Görüşmeler Başladı

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için Eyüpspor’dan Ahmed Kutucu ve Berke Özer’i transfer etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar…

Okan Buruk ve yönetim hızlı hareket ediyor

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ara transfer dönemi için hamlelerine başladı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun verdiği bilgilere göre Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor yönetimiyle görüşmelere başladı.

Berke Özer'in güçlü performansı

24 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, bu sezon Eyüpspor'da çıktığı 17 maçın 7’sinde kalesini gole kapatarak güven verdi. Başarılı kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması, transferi Galatasaray için cazip hale getiriyor.

Ahmed Kutucu'nun golleri ve asistleriyle parlayan sezonu

27 yaşındaki Ahmed Kutucu, bu sezon Eyüpspor formasıyla 17 maçta görev aldı. 7 gol ve 5 asistle etkili bir performans sergileyen santrfor, Galatasaray’ın hücum hattı için önemli bir aday olarak öne çıkıyor. Kutucu’nun Eyüpspor ile olan sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.