UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı -kırmızılılarda transfer için gaza basıldı. Tur maçlarında özellikle savunmada gösterilen zaafiyet sonrası stoper hamlesi yapmaya hazırlanan Galatasaray, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Mario Hermoso'yu kadrosuna katmaya yakın olduğu öğrenildi. Yaz transfer döneminde Beşiktaş ile de anlaşmaya yakın olan futbolcunun yüksek maaş istemesinden ötürü siyah beyazlılar transferden vazgeçmişti.

Hermoso'da sona yaklaşıldı

Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray yönetiminin bonservisi elinde olan futbolcu Mario Hermoso ile imza parası da dahil olmak üzere yıllık 4.5-5 milyon euro bandında anlaştığını ifade etti.

Atletico Madrid'in 2019'da 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Hermoso, İspanyol devinde 174 maça çıktı ve 10 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.