2023-2024 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek. Bir yandan da yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe İsviçre’nin Lugano takımını iki maçta da yenerek adını 3. Ön eleme turuna yazdırdı. Ardından Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile karşılaştı. Sarı lacivertliler, Lille engelini geçtiği takdirde adını play-off turuna yazacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe kura çekimi ne zaman?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi bugün belli olacak. Saat 13:00'te başlayacak kura çekimi sonunda play-off yol haritası da belli olmuş olacak. Peki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri;

Dinamo Zagreb, Hırvatistan

Kızılyıldız, Sırbistan

Young Boys, İsviçre

Malmö-PAOK eşleşmesi galibi

Midtjylland - Ferencvaros galibi

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;

Rangers - Dinamo Kiev eşleşmesinin kazananı

Slavia Prag - Union Saint-Gilloise eşleşmesinin kazananı

Kura çekimi hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Play-Off kura çekimi UEFA TV’den naklen yayınlanacak.