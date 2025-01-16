Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 2025 yılı ocak ayı içinde oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri sebebiyle Galatasaray ve Fenerbahçe’ye ciddi para cezaları verdi. Taraftarların çirkin ve kötü tezahüratları, saha olayları ve sportmenliğe aykırı açıklamalar bu cezaların başlıca sebepleri olarak öne çıkıyor.

Galatasaray'a verilen cezalar

Galatasaray A.Ş., 12 Ocak 2025 tarihinde Rams Başakşehir Futbol Kulübü ile oynanan Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle cezalandırıldı. PFDK, bu eylemin sezon içinde beşinci kez tekrarlanması sebebiyle 390.000 TL para cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca, misafir tribün Kuzey E bloklardaki taraftarların elektronik bilet kartları bloke edilerek bir sonraki deplasman maçına girmeleri yasaklandı.

Bunun yanı sıra, Galatasaray A.Ş. idarecisi Metin Öztürk, maç sonrası yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 450.000 TL para cezasına çarptırıldı. Bu ceza, Futbol Disiplin Talimatı’nın 38/1-a maddesi uyarınca ve tekrar hükmü uygulanarak verildi. Yönetim kadrosunun medyada yer alan açıklamalarının futbolun değerlerine zarar vermesi nedeniyle ağır bir yaptırım uygulanmış oldu.

Fenerbahçe'ye verilen cezalar

Fenerbahçe A.Ş., 13 Ocak 2025 tarihinde Tümosan Konyaspor ile oynanan müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin tezahüratlar sebebiyle ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Taraftarlarının bu davranışları nedeniyle PFDK, kulübe toplamda 1.608.000 TL ceza kesti.

İlk olarak, taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle 168.000 TL para cezası verildi. Ardından, çirkin ve kötü tezahüratların aynı sezon içinde sekizinci kez tekrarlanması nedeniyle 660.000 TL ceza kesildi. Bu eylemin önüne geçilmesi amacıyla, çirkin tezahüratta bulunan Kuzey Üst A-B-C bloklardaki seyircilerin elektronik bilet kartları bloke edilerek bir sonraki deplasman maçına girmeleri engellendi.

Taraftarların tezahüratları ceza aldı

Fenerbahçe ayrıca, taraftarlarının maç sırasında 53/8. madde kapsamındaki çirkin tezahüratları nedeniyle de 780.000 TL ceza aldı. Bu ceza, kulübün özellikle deplasman maçlarında yaşadığı ihlallerin artmasıyla ilişkili olarak ağırlaştırıldı. Son olarak, kulübün sosyal medya hesabından yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 600.000 TL daha ceza kesildi. Bu açıklamalar, futbolun ruhuna zarar veren ve karşı takımları hedef alan söylemler içerdiği için kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan içerikler cezaya sebep oldu.