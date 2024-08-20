Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, VAR sisteminin işleyişi ve hakemlerin performansıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından yaşanan olaylar, kulüp yetkililerini yabancı VAR hakemi talebinde bulunmaya yöneltti.

A Spor’a konuşan Eray Yazgan, VAR kayıtlarını dinlerken şok olduklarını belirterek, "Kanımız dondu!" ifadesini kullandı. Yazgan, özellikle nizami bir golün iptalinde yaşanan sürecin ve VAR hakemlerinin performansının yetersiz olduğunu vurguladı. “VAR hakeminin görevi, kanıt sunmaktır; seni yönlendiremez. VAR kayıtlarının açıklanmasıyla, atletik testi geçemeyen Volkan Bayarslan’ın VAR testi yapılmış olsa, orada da sınıfta kalacağını hep birlikte anladık,” şeklinde konuştu.

Göztepe - Fenerbahçe maçı ve VAR protokolü

Geçen yılki Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan VAR incelemesini de değerlendiren Yazgan, “Geçen sene bir rakibimizin maçında Erkan Engin, 90+1’de zorla bir penaltı yaratmıştı. Benzer bir hikaye. İkinci haftadan itibaren bu tür durumların yaşanması kabul edilemez. VAR protokolü, ne görüldüğünü ve hakemin ne gördüğünü belirtmelidir. Göztepe - Fenerbahçe maçındaki VAR incelemesi sağlıklı değil. VAR hakeminin yeterli açıları sunmadığını herkes görüyor,” dedi.

Yabancı VAR hakemi talebi

Yazgan, VAR uygulamalarının iyileştirilmesi için yabancı VAR hakemlerinin görev alması gerektiğini belirterek, “Geçen seneki TFF’nin belki de aldığı en doğru karar yabancı VAR hakemiydi. Dilerim şu andaki yanlıştan dönülür,” ifadelerini kullandı. Volkan Bayarslan’ın atletik performansının yetersiz olduğunu ve böyle bir hakemin VAR odasında yer almaması gerektiğini vurgulayan Yazgan, TFF yönetiminin bu konuda kararını gözden geçirmesini umduğunu söyledi.

TFF açıklaması

VAR uygulamaları ve hakem performansıyla ilgili beklentilerini dile getiren Yazgan, “TFF başkanımızın açıklamaları ceza verileceği yönündeydi. Hakem, ‘Galatasaraylı oyuncu topa vurmuyor, doğru mu?’ diyor, o da ‘Evet’ diyor, sonra da ‘Ayağını uzatıyor’ diyor. Bu kadar ciddi bir çelişki var ki, hakem VAR’a panikle çağırmış gibi görünüyor. Bizim için önemli olan, bu hataların düzeltilmesidir. Biz hiçbir ayrıcalık istemiyoruz; bu hata tüm kulüplerin sorunu ama en önemlisi TFF ve MHK’nin sorunu. Benden daha çok onlar düşünmeli ve biri açıklama yapacaksa onlar yapmalı,” şeklinde konuştu.