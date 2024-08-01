Galatasaray’ın yaz transfer dönemi için orta saha pozisyonu için yıldız isme ödediği rakam ortaya çıktı. Listesinde Adrien Rabiot, Gabriel Sara, Wendel gibi isimler bulunan ancak bu isimlerden istediği geri dönüşü alamayan sarı kırmızılılar da rota İskoç futbolcuya döndü. Okan Buruk’un raporu doğrultusunda Scott McTominay için Galatasaray’ın 25 milyon Euro ayırdığı ortaya çıktı. Galatasaray şu ana kadar bedelsiz olarak Micy Batshuayi ve Elias Jelert’i kadrosuna katmıştı. Batshuayi’yi bonservis ödemeden kadroya katan sarı kırmızılılar Jelert için de 9 milyon Euro ödemişti.

20 milyon Euro reddedildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’ın da 20 milyon Euro teklif ettiği ancak kırmızı şeytanların bu teklifi reddettiği öğrenildi. Birçok Avrupa takımının kıskacında olan İskoç futbolcu ise Şampiyonlar Ligi oynamak istediği ve Galatasaray’a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Orta sahada joker

Geçtiğimiz sezon Manchester United ile 43 maça çıkan İskoç orta saha 10 gol 3 asist ile oynamıştı. McTominay’in orta sahanın her bölgesinde görev yapabilmesi ise Okan Buruk’un elini rahatlatacak.

Manu’nun talebi

Manchester United’ın 30 milyon Euro transfer talebinin olduğu öğrenildi. İki takım arasındaki görüşmeler sürüyor.