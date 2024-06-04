Timur, yaptığı açıklamada, istifasını şampiyonluk kutlamaları sırasında kamuoyuyla paylaşmak istemediğini belirtti. ''Nazlandı gibi şeyler doğru değil. Şampiyonluk kutlaması varken açıklamam doğru olmazdı.'' dedi.

"Şampiyonluk yarışı varken açıklamak mümkün değildi"

Timur, istifasını şampiyonluk kutlamalarından 1-1,5 ay önce yönetime ilettiğini söyledi. Yakın çevresine de bu konuda bilgi verdiğini belirten Timur, "Şampiyonluk yarışı varken açıklamak mümkün değildi. Florya'yı da herhangi bir şekilde etkilememek gerekiyordu. Görevim devam ediyor demek durumundaydım" dedi.

"Limon Sıkmak İstemedim"

Timur, şampiyonluk kutlamalarının ardından yazılı bir şekilde istifasını açıklamayı planladığını da ifade etti. "Sonrasında da kutlama sevinci vardı ve limon sıkmak istemedim. Cuma günü yazılı bir şekilde açıklayacaktım" diye konuştu.



Erden Timur'un yerine kim geçecek?

Dursun Özbek, futboldan sorumlu olarak İbrahim Hatipoğlu'nu görevlendirilecek.